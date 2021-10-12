Гэтжи назвал свой топ-5 рейтинга легкого веса

Джастин Гэтжи / фото - UFC

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи (22-3) составил свой рейтинг топ-5 легкого дивизиона. На первое место «Хайлайт» поставил действующего чемпиона его весовой категории Чарльза Оливейру (31-8-1), но считает, что бразилец не заслуживает этого. По словам Гэтжи, он отдал первую строчку своего рейтинга Оливейре, только потому, что тот владеет поясом.

Американца цитирует портал bjpenn.com:

Порье находится на втором месте, я на третьем, Дариуш четвертый номер и Чендлер пятый. Если вы спросите, почему нет Конора? Я отвечу, что у него была всего одна победа в нашей весовой категории.

Дастин на втором месте, потому что он победил меня в свое время, но я лучше по сравнению с Оливейрой. Поэтому на втором месте Порье, а я на третьем».