Гэтжи назвал свой топ-5 рейтинга легкого веса
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи (22-3) составил свой рейтинг топ-5 легкого дивизиона. На первое место «Хайлайт» поставил действующего чемпиона его весовой категории Чарльза Оливейру (31-8-1), но считает, что бразилец не заслуживает этого. По словам Гэтжи, он отдал первую строчку своего рейтинга Оливейре, только потому, что тот владеет поясом.
Американца цитирует портал bjpenn.com:
«Каким бы был мой рейтинг топ-5 легкого веса? На первое место давайте поставим Чарльза, только потому, что он чемпион. Но Оливейра не лучший в нашем дивизионе. Я вам это гарантирую, но пока я поставлю его на первое место.
Порье находится на втором месте, я на третьем, Дариуш четвертый номер и Чендлер пятый. Если вы спросите, почему нет Конора? Я отвечу, что у него была всего одна победа в нашей весовой категории.
Дастин на втором месте, потому что он победил меня в свое время, но я лучше по сравнению с Оливейрой. Поэтому на втором месте Порье, а я на третьем».
Джастин Гэтжи высказался о раскладе сил в легком дивизионе.
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