Гэтжи одержал яркую победу над Чендлером на UFC 268

Поединок прошел всю дистанцию

Фото: bleacherreport.com

В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоялся первый из поединков главного карда UFC 268, в котором встретились американские бойцы Джастин Гэтжи (23-3) и Майкл Чендлер (22-7).

Как и ожидалось, соперники сразу же принялись забрасывать друг друга бомбами. «Хайлайт» наседал на свои убийственные лоу-кики, тогда как Чендлер атаковал комбинацией из двух-трех ударов. Оба легковеса не стеснялись бить со всей силы, не желая доводить схватку до решения судей. В середине 1-го раунда Чендлер смог потрясти оппонента очередной двойкой, однако Гэтжи выстоял, постепенно начав перехватывать инициативу.

Во 2-й пятиминутке Гэтжи вернул долг Чендлеру, уронив его в нокдаун точным апперкотом. Несмотря на высокий темп, «Хайлайт» был свежее своего оппонента. Весь бой он старался придерживаться стратегии, которая принесла ему успех в бою с Фергюсоном, при этом не забывая про лоу-кики. Под занавес схватки у Чендлера прошел слэм, но Гэтжи быстро поднялся, продолжив атаковать голову американца хуками и оверхендами.

Таким образом, Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера единогласным решением судей.