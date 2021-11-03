Махачев: «Если Чендлер победит Гэтжи, то я думаю, что подерусь за титул»
Гэтжи: «После того, как нокаутирую Чендлера, титульный бой будет мне гарантирован»
Американский легковес уверен в досрочной победе над своим соотечественником
08:21
Джастин Гэтжи / Фото - fansided.comТоповый американский легковес UFC Джастин Гэтжи (22-3) поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Майклом Чендлером (22-6).
Цитирует Гэтжи bjpenn.com.
«Чендлер быстрый взрывной боец, но у него нет контроля или влияния на то, как я буду сражаться. Если захочу, то сделаю шаг назад или буду двигаться вперед, боком. Другими словами, буду делать то, что считаю нужным. То, что Майкл говорит обо мне или о нашем поединке, совершенно не имеет значения. Я знаю только одно, что когда выйду и нокаутирую его, титульный бой будет мне гарантирован. Это все, что меня сейчас интересует».
Бой Чендлер – Гэтжи станет со-главным событием номерного турнира UFC 268, который пройдет 6 ноября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
Напомним, Чендлер считает Гэтжи самым сложным соперником в карьере.
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