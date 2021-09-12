Гэтжи предсказал, как пройдет его бой с Чендлером

Джастин Гэтжи / фото - UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе, американец Джастин Гэтжи (22-3) ответил своему сопернику и соотечественнику Майклу Чендлеру (22-6), который пообещал фанатам, что он заставит «Хайлайта» первым попятиться к сетке.

Гэтжи цитирует портал sportskeeda.com:

Он сказал, что первый из нас, кто сделает шаг назад - слаб духом, однако чтоб он не говорил, это не повлияет на мой геймплан. Вы увидите, кто из нас слабее духом, когда я начну бить лоукики, отчего он тут же полезет в ноги, пытаясь бороться, что сделает его стопроцентной ссыкливой с*чк*й».