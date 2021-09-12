Чендлер: «Я безрассудно пойду вперед, а Гэтжи сделает первый шаг назад»
Гэтжи предсказал, как пройдет его бой с Чендлером
«Хайлайт» серьезно нацелен на победу
12 сентября 21:30
Джастин Гэтжи / фото - UFC
Бывший временный чемпион UFC в легком весе, американец Джастин Гэтжи (22-3) ответил своему сопернику и соотечественнику Майклу Чендлеру (22-6), который пообещал фанатам, что он заставит «Хайлайта» первым попятиться к сетке.
Гэтжи цитирует портал sportskeeda.com:
«Он типа доказал, что не зря протирает здесь стул... Это громкий и одновременно опасный поединок. Знаете, Чендлер супер взрывной, атлетичный, он представляет реальную угрозу, но при этом я считаю, что стилистически это очень хороший бой для меня.
Он сказал, что первый из нас, кто сделает шаг назад - слаб духом, однако чтоб он не говорил, это не повлияет на мой геймплан. Вы увидите, кто из нас слабее духом, когда я начну бить лоукики, отчего он тут же полезет в ноги, пытаясь бороться, что сделает его стопроцентной ссыкливой с*чк*й».
Майкл Чендлер дал обещание перед поединком со своим звездным соотечественником Джастином Гэтжи.
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