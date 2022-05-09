Оливейра: «Я доказал, что пояс должен быть у меня»
Гетжі прокоментував поразку від Олівейри
Джастін подякував за підтримку та привітав суперника
09:58
Гетжі ліг спати / Фото: Sportskeeda
Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі американець Джастін Гетжі (23-4) в соціальних мережах прокоментував поразку в бою з бразильцем Чарльзом Олівейрою (33-8). Слова бійця приводить портал bjpenn.com.
«Такий цей бізнес. Дякуємо всім за підтримку. Мої привітання Чарльзу Олівейрі».
Нагадаємо, на турнірі UFC 274 Гетжі програв Олівейрі задушливим прийомом у першому раунді.
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