Гэтжи: «Я буду рад еще раз оказаться с Порье в октагоне»

Американец признался, что в следующем бою хотел бы провести реванш с соотечественником

Джастин Гэтжи / фото - bleacherreport.com

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи (23-3) признался, что в следующем поединке хотел бы провести реванш с соотечественником Дастином Порье (28-6), но не расстроится, если чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (31-8-1) победит в их очном противостоянии и ему придется встретиться с ним.

Гэтжи цитирует портал middleeasy.com:

«Это будет фантастика, если мы проведем матч-реванш с Порье. Я буду рад еще раз оказаться с ним в октагоне. У нас был отличный первый бой. Тогда я играл в другую игру и хотел проверить кто из нас круче и сильнее. Он пережил меня и нокаутировал. Я был удивлен волей и стойкостью этого парня. Вот почему я считаю, что у Оливейры мало шансов в их противостоянии. Все же, всегда сложно предугадать, как пройдет тот или другой бой. Надеюсь Дастин победит, если нет, мне также будет интересен поединок с Оливейрой. Он много говорит, так что было бы здорово выйти и прикончить его».

Джастин Гэтжи поделился своим прогнозом на поединок между Дастином Порье и Чарльзом Оливейрой.

Чарльз Оливейра и Дастин Порье проведут поединок 11-го декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в главном событии турнира UFC 269.