Кормье: «Гэтжи должен стать следующим претендентом на титул»
Гэтжи заявил, что выиграет пояс UFC, а первую защиту проведет против друга Нурмагомедова
Легковес не сомневается, что одолеет победителя пары Порье – Оливейра
18:41
Легковес UFC Джастин Гэтжи (23-3) уверен, что побьет победителя боя Дастин Порье – Чарльз Оливейра, выиграв таким образом титул чемпиона организации.
Более того, «Хайлайт» уже рассказал против кого проведет первую защиту пояса. Слова американца приводит SportsKeeda:
«Сначала я побью одного из пары Оливейра – Порье, а потом позволю Махачеву быть первым. Так что да, я еще как жду этого поединка».
В последнем бою Гэтжи одержал яркую победу над Майклом Чендлером, а затем заявил, что должен быть следующим претендентом на титул.
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