Гэтжи: «Если Оливейра будет лучше в стойке, меня ждет провал»
Гэтжии: «Не позволю Конору драться за титул»
Топовый американец готов к поединку с Оливейрой
11:58
Джастин Гэтжи / Фото - mmamaniaПервый номер легкого дивизиона UFC Джастин Гэтжи (23-3) прокомментировал информацию о том, что Конор Макгрегор (22-6) в первом же поединке после своего возращения подерется за титул чемпиона UFC.
Цитирует Гэтжи SportsKeeda.
«UFC обновил рейтинг, и теперь я номер один. Спасибо всем большое, очень это ценю. Я должен драться за титул. Ради этого я тяжело работал всю жизнь, так что если меня обойдут с титульным шансов, я буду рвать и метать, швырять тележки направо и налево. Я не позволю Конору драться за титул, если он одержит перед этим победу и не вернется в претендентскую гонку».
«У нас много достойных претендентов: Бенеил Дариуш, Ислам Махачев. Эти люди должны драться за титул, а не Конор Макгрегор. Это так не работает. Конор становится неактуальным, и очень скоро вы перестанете задавать эти вопросы».
11 июля 2021 года Макгрегор сломал ногу в третьем бою против Дастина Порье. Вернуться в октагон ирландец планирует в первой половине 2022 года.
Поясом UFC в легком весе владеет Чарльз Оливейра, который хотел бы подраться с Макгрегором.
Комментарии 0