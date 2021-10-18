Немков: «У Англикаса очень крепкая голова, я несколько раз очень крепко попадал по нему»
Глава Bellator: «Победитель боя Немков – Андерсон станет лучшим полутяжеловесом в мире»
Кокер не берет во внимание бойцов UFC
18:12
Скотт Кокер / Фото: Bellator
Президент Bellator в Скотт Кокер рассказал о финале Гран-при полутяжеловесов между действующим чемпионом Вадимом Немковым
(14-2) и Кори Андерсоном (16-5). Слова главы промоушена приводит портал MMAJunkie.com.
«В этом Гран-при собрались лучшие полутяжеловесы планеты. Поэтому я считаю, что тот, кто выиграет, точно станет лучшим бойцом полутяжелого веса в мире».
Напомним, ранее Андерсон заявил, что уже сейчас является лучшим полутяжеловесом в мире.
Комментарии 0