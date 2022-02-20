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Тема дняЖесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»
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Глава Bellator заинтересован в подписании Нганну

Кокер предложит контракт Фрэнсису, когда тот станет свободным агентом
MMA
18:58
Глава Bellator заинтересован в подписании Нганну
Фрэнсис Нганну, Скотт Кокер / Фото: sportskeeda.com

Президент Bellator Скотт Кокер заявил порталу sportskeeda.com, что в организации готовы подписать контракт с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Мы еще не разговаривали с Нганну, ведь у него еще действует контракт, у него есть чемпионские бои. Но если он однажды станет свободным агентом, если время будет подходящее, и мы почувствуем, что подходим друг другу, то мы примем решение в тот момент.

Наша философия остается прежней. Если ты свободный агент и готов выставить напоказ свой товар, свой бренд и свой бизнес, то приходи и поговори с нами, поскольку мы подписываем самых известных и лучших свободных агентов на планете».

Напомним, ранее Нганну снова высказал свое недовольство контрактом с UFC.


Карен Агабекян
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