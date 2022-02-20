Хабиб советует Нганну остаться в UFC, если он хочет величия
Глава Bellator заинтересован в подписании Нганну
Кокер предложит контракт Фрэнсису, когда тот станет свободным агентом
18:58
Фрэнсис Нганну, Скотт Кокер / Фото: sportskeeda.com
Президент Bellator Скотт Кокер заявил порталу sportskeeda.com, что в организации готовы подписать контракт с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
«Мы еще не разговаривали с Нганну, ведь у него еще действует контракт, у него есть чемпионские бои. Но если он однажды станет свободным агентом, если время будет подходящее, и мы почувствуем, что подходим друг другу, то мы примем решение в тот момент.
Наша философия остается прежней. Если ты свободный агент и готов выставить напоказ свой товар, свой бренд и свой бизнес, то приходи и поговори с нами, поскольку мы подписываем самых известных и лучших свободных агентов на планете».
Напомним, ранее Нганну снова высказал свое недовольство контрактом с UFC.
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