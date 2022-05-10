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Глава UFC під час чемпіонського бою дивився поєдинок Альварес – Бівол
Один з суддів також дивився бокс
09:17
Фото: DW
Президент UFC Дейна Уайт під час чемпіонського бою в жіночій мінімальній вазі між Роуз Намаюнас (11-5) та Карли Еспарзи (19-6) дивився боксерський поєдинок Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) та Дмитра Бівола (20-0, 11 КО).
Цікаво, що боєць Пауло Коста (13-2) помітив як один з суддів також дивився бій Канело та Бівола
Нагадаємо, Намаюнас втратила чемпіонський титул, програв Еспарзі.
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