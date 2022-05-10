Глава UFC під час чемпіонського бою дивився поєдинок Альварес – Бівол

Один з суддів також дивився бокс

Фото: DW

Президент UFC Дейна Уайт під час чемпіонського бою в жіночій мінімальній вазі між Роуз Намаюнас (11-5) та Карли Еспарзи (19-6) дивився боксерський поєдинок Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) та Дмитра Бівола (20-0, 11 КО).

Цікаво, що боєць Пауло Коста (13-2) помітив як один з суддів також дивився бій Канело та Бівола

Нагадаємо, Намаюнас втратила чемпіонський титул, програв Еспарзі.