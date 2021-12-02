Глава UFC сообщил, что бойцы массово отказываются драться с Чимаевым

Хамзат Чимаев / Фото: usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о ситуации со шведским полусредневесом Хамзатом Чимаевым (10-0). Слова главы компании приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



Никто не хочет драться с ним. Бойцам нравится писать в соцсетях то одно, то другое, но когда дело доходит к переговорам, то драться с Чимаевым они не хотят. Я их не виню. Но если ты профессиональный спортсмен, то ты должен понимать, что схватка с таким популярным и дерзким соперником – это шанс заявить о себе.

Другие бойцы на 100% опасаются Чимаева. Это абсолютно точно».