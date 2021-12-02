Чимаев: «Я по-любому доберусь до Бернса и до всех остальных»
Глава UFC сообщил, что бойцы массово отказываются драться с Чимаевым
Дэйна Уайт считает, что такое происходил из-за высокого уровня шведского чеченца
10:00
Хамзат Чимаев / Фото: usatoday.com
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о ситуации со шведским полусредневесом Хамзатом Чимаевым (10-0). Слова главы компании приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Хамзат Чимаев – это один из самых жестких парней, которых я видел. Он готов драться с любым, и его не волнуют даты и прочие вещи.
Никто не хочет драться с ним. Бойцам нравится писать в соцсетях то одно, то другое, но когда дело доходит к переговорам, то драться с Чимаевым они не хотят. Я их не виню. Но если ты профессиональный спортсмен, то ты должен понимать, что схватка с таким популярным и дерзким соперником – это шанс заявить о себе.
Другие бойцы на 100% опасаются Чимаева. Это абсолютно точно».
Напомним, ранее Чимаев в очень грубой форме вызвал на бой Колби Ковингтона.
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