Официально. Бэйдер проведет еще один бой с Конго
Глава UFC высказался о решениях судей в боях Бэйдер – Молдавский, Хендерсон – Мамедов
Кокер признался, что поддержал решения судей
15:15
Скотт Кокер / Фото: MMA Fighting
Президент Bellator Скотт Кокер высказался о судейских решениях в равных поединках: Райан Бэйдер – Валентин Молдавский и Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов на турнире Bellator 273.
«Я согласен с решением судей в главном и со-главном боях. Это было очень близкое решение. Если честно, то я общался с одним из судей и сказал ему: «Я бы не хотел судить ни один из этих боев. Можете продолжать работать, потому что мне неинтересно это делать».
Это были близкие поединки и в случае с Бенсоном бывало, что решения уходили не в его сторону. Он проигрывал там, где, как мне казалось, он победит. Думаю, что Райан Бэйдер однозначно выиграл бой с преимуществом в одно очко. Судьи посчитали именно так. Поэтому я вижу это так».
Все результаты турнира Bellator 273: Бэйдер – Молдавский.
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