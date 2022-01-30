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Глава UFC высказался о решениях судей в боях Бэйдер – Молдавский, Хендерсон – Мамедов

Кокер признался, что поддержал решения судей
MMA
15:15
Глава UFC высказался о решениях судей в боях Бэйдер – Молдавский, Хендерсон – Мамедов
Скотт Кокер / Фото: MMA Fighting

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о судейских решениях в равных поединках: Райан БэйдерВалентин Молдавский и Бенсон ХендерсонИслам Мамедов на турнире Bellator 273.

«Я согласен с решением судей в главном и со-главном боях. Это было очень близкое решение. Если честно, то я общался с одним из судей и сказал ему: «Я бы не хотел судить ни один из этих боев. Можете продолжать работать, потому что мне неинтересно это делать».

Это были близкие поединки и в случае с Бенсоном бывало, что решения уходили не в его сторону. Он проигрывал там, где, как мне казалось, он победит. Думаю, что Райан Бэйдер однозначно выиграл бой с преимуществом в одно очко. Судьи посчитали именно так. Поэтому я вижу это так».

Все результаты турнира Bellator 273: Бэйдер – Молдавский.

 

Карен Агабекян
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Теги

Бенсон Хендерсон Валентин Молдавский Райан Бэйдер Скотт Кокер

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