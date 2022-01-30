Глава UFC высказался о решениях судей в боях Бэйдер – Молдавский, Хендерсон – Мамедов

Скотт Кокер / Фото: MMA Fighting

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о судейских решениях в равных поединках: Райан Бэйдер – Валентин Молдавский и Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов на турнире Bellator 273.



Это были близкие поединки и в случае с Бенсоном бывало, что решения уходили не в его сторону. Он проигрывал там, где, как мне казалось, он победит. Думаю, что Райан Бэйдер однозначно выиграл бой с преимуществом в одно очко. Судьи посчитали именно так. Поэтому я вижу это так».