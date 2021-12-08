Главное бойцовское событие года: FIGHTING NIGHT STORM возвращается 18 декабря

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 28
Сейчас 3
Сегодня 22
Завтра 18
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 ПСЖ - Брюгге 4:1 Окончен
19:45 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Окончен
22:00 Милан - Ливерпуль 1:2 Окончен
22:00 Порту - Атлетико 1:3 Окончен
22:00 Аякс - Спортинг 4:2 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Бешикташ 5:0 Окончен
22:00 Шахтер - Шериф 1:1 Окончен
22:00 Реал - Интер 2:0 Окончен
Хоккей (10 событий из 11) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Спарта Прага - Регле 2:5 Окончен
19:00 Таппара - Руан 3:3 Окончен
19:00 Лукко Раума - Ред Булл Мюнхен 2:2 Окончен
20:00 Лександс - Фрелунда 2:5 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс 2:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Колорадо Эвеланш 5:7 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Анахайм Дакс 4:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Аризона Койотис 4:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Питтсбург Пингвинс 1:6 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингс 4:0 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 124:127 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Оклахома-Сити Тандер 103:114 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Вашингтон Уизардз 116:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Мемфис Гриззлис 90:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Денвер Наггетс 109:97 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 112:104 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Атланта Хоукс 110:121 Окончен
04:00 Финикс Санс - Сан-Антонио Сперс 108:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 90:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Орландо Мэджик 126:95 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме 1:0 1-й тайм
19:45 Зенит - Челси 0:1 1-й тайм
Хоккей (1 событие из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Донбасс - Краматорск 4:1 Идёт
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме 1:0 1-й тайм
19:45 Зенит - Челси 0:1 1-й тайм
22:00 Бавария - Барселона -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Динамо -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья -:- Запланирован
22:00 Вольфсбург - Лилль -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 20) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Донбасс - Краматорск 4:1 Идёт
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Ред Уингс - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блу Джекетс 5:4 Окончен
02:30 Баффало Сэйбрс - Анахайм Дакс 0:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:6 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд 1:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймс 5:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Бруклин Нетс 99:102 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Нью-Йорк Никс 109:121 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс 117:102 Окончен
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Даллас Старз -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

Главное бойцовское событие года: FIGHTING NIGHT STORM возвращается 18 декабря

В Кременчуге на ледовой Арене «Айсберг» состоится международный турнир MMA
MMA
18:20
Главное бойцовское событие года: FIGHTING NIGHT STORM возвращается 18 декабря

18 декабря в 18:00 на ледовой Арене «Айсберг» состоится международный турнир MMA Fighting night storm II. Это бойцовское событие поразит всю Украину и не только.

Зрителей ждут 12 увлекательных боев, шоу-программа и впечатляющая атмосфера. В этот раз в октагоне сразятся бойцы из Бразилии, Турции, Армении, Польши и украинские чемпионы из клуба Шторм.

В октагоне вы увидите: Макса Сергеева, Кирилла Воробья, Роберта Воробьева, Александра Пысанко, Бориса Полижая, Александра Горшечника и многих других топовых бойцов Украины и Европы.

Транслировать турнир будет телеканал XSPORT.

Не пропустите главное бойцовские событие года!

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: MMA

Порье: «Если я смогу завоевать титул, то стану одним из лучших легковесов всех времен»
Порье: «Если я смогу завоевать титул, то стану одним из лучших легковесов всех времен»
20:00
Главное бойцовское событие года: FIGHTING NIGHT STORM возвращается 18 декабря
Главное бойцовское событие года: FIGHTING NIGHT STORM возвращается 18 декабря
18:20
«Король против короля». Чимаев вызвал на бой Макгрегора
«Король против короля». Чимаев вызвал на бой Макгрегора
12:58
Оливейра о бое с Порье: «Я иду за быстрой развязкой, за нокаутом, за сабмишеном»
Оливейра о бое с Порье: «Я иду за быстрой развязкой, за нокаутом, за сабмишеном»
12:13
Хабиб: «У меня 60 на 40 в пользу Порье в бою с Оливейрой»
Хабиб: «У меня 60 на 40 в пользу Порье в бою с Оливейрой»
12:09
Порье: «Я сильно вырос и стал увереннее в себе после поединка с Хабибом»
Порье: «Я сильно вырос и стал увереннее в себе после поединка с Хабибом»
09:00
Нэйт Диас получил третий дан в бразильском джиу-джитсу
Нэйт Диас получил третий дан в бразильском джиу-джитсу
08:00
В организации Хабиба состоится бой ветеранов UFC и K-1: «Бигфут» Силва vs Спонг
В организации Хабиба состоится бой ветеранов UFC и K-1: «Бигфут» Силва vs Спонг
07:36
Гэтжи: «Я буду рад еще раз оказаться с Порье в октагоне»
Гэтжи: «Я буду рад еще раз оказаться с Порье в октагоне»
7 декабря 20:00
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
1
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:34
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 12:27
2
Все новости

Анонсы

Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
WEB
Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
17:00
Кубок вызова. «Пензудьор» — «Эпицентр-Подоляне». Видео трансляция
WEB
Кубок вызова. «Пензудьор» — «Эпицентр-Подоляне». Видео трансляция
18:00
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
18:30
Кубок Европы FIBA. «Киев-Баскет» — «Антверп». Видео трансляция
WEB
Кубок Европы FIBA. «Киев-Баскет» — «Антверп». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Тенерифе» — «Людвигсбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Тенерифе» — «Людвигсбург». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
9 декабря 19:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00