Главное бойцовское событие года: FIGHTING NIGHT STORM возвращается 18 декабря

В Кременчуге на ледовой Арене «Айсберг» состоится международный турнир MMA



18 декабря в 18:00 на ледовой Арене «Айсберг» состоится международный турнир MMA Fighting night storm II. Это бойцовское событие поразит всю Украину и не только.

Зрителей ждут 12 увлекательных боев, шоу-программа и впечатляющая атмосфера. В этот раз в октагоне сразятся бойцы из Бразилии, Турции, Армении, Польши и украинские чемпионы из клуба Шторм.

В октагоне вы увидите: Макса Сергеева, Кирилла Воробья, Роберта Воробьева, Александра Пысанко, Бориса Полижая, Александра Горшечника и многих других топовых бойцов Украины и Европы.

Транслировать турнир будет телеканал XSPORT.

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