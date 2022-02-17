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Главное бойцовское событие зимы – Mahatch в ТРЦ «Терминал»

Финал гран-при и первый бой за пояс уже 19 февраля
MMA
12:28
Главное бойцовское событие зимы – Mahatch в ТРЦ «Терминал»

Лига кулачных боев Mahatch возвращается в 2022 и сразу громким событием – в этот раз поединки пройдут 19 февраля на большой арене в ТРЦ «Терминал» в Броварах. Начало бойцовского вечера в 17:00.

Зрителей ожидает более 20 принципиальных противостояний, но главным украшением станет мейн-кард, который также можно будет посмотреть в прямой трансляции на MEGOGO – начало в 21:00. В прямом эфире эфире пройдет 8 поединков.

Олег Сеник – Петр Шукан

Нашумевший реванш старой школы! Бойцы, которые несмотря на свой возраст могут дать прикурить половине молодого дивизиона организации Mahatch. Дебютный поединок ветеранов собрал массу комментариев и запомнился выбитым зубом Петра, который он непринужденно спрятал в карман и продолжил рубиться.

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Артем Нечипуренко «Aggressor» – Юрий Матвеев «Alex»

Артём «Aggressor» провёл свой пятый поединок на площадке Mahatch, а также подписал официальный контракт с организацией. Его оппонентом станет обладатель запоминающийся причёски и владелец феноменальной техники – Юрий «Alex». Мастер быстрых контратак готов продемонстрировать большую скорость и выйти победителем из конкурентного поединка с Артемом, который претендует на чемпионское звание.

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Валерий Выгонский «Перш» – Данияр Исабеков

Валерий «Перш» — один из самых титулованных спортсменов, официально заключивших контракт с организацией. Заслуженный мастер спорта и пятикратный чемпион мира по кикбоксингу громко заявил о себе, полностью переиграв на своем пути двух титулованных спортсменов, Абубакара Сулейманова и Кожурина Владислава.

В своем последнем поединке «Перш» продемонстрировал уровень своего мастерства, завоевав уверенную победу на классе, и заявил, что хотел бы подраться с топовым бойцом кулачных боёв, Владиславом Туйновым.

Исабеков Данияр — самый возрастной казахстанский боец, который питает особую страсть пройти тернистый путь до чемпионского пояса лиги. Представитель города Алматы впервые дебютировал в шестом сезоне против Андрея «Рудика». Не позволив своему сопернику сближаться и занимать центр ринга, Данияр не оставил никаких сомнений судьям и забрал свою первую заслуженную победу. Шестикратный чемпион Казахстана и призёр чемпионата мира по тайскому боксу намерен поразить зрителей сенсационной победой.

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Андрей Мовчан – Андрей Оголь «Черный»

Андрей «Черный» — уверенный в себе молодой тяжеловес, который успел провести четыре поединка на площадке Mahatch и ни разу не проиграть. Публика кулачных боёв запомнила «Черного» как мастера, который умело использует приём хоккейного клинча и стремительно направляется к титулу самого сильного тяжеловеса лиги. Кандидат в мастера спорта по хортингу, трижды победитель чемпионата Украины по хортингу и серебряный призёр чемпионата мира по хортингу считает, что ему по силам одержать сенсационную победу.

Мовчан Андрей — профессиональный боксёр, который прошёл долгий путь до статуса финалиста гонки гран-при в тяжёлом весе. В прошлом сезоне Андрей прошёл одно из самых сложных испытаний в его карьере, проведя поединок с королем нокаутов, Гаджи «Автоматом». Андрей не раздумывая согласился выйти на коротком уведомлении, чтобы спасти главный поединок вечера и получить драгоценный опыт.

Два молодых тяжеловеса сойдутся в мешкогоне, чтобы узнать, кто сможет получить главный приз гонки гран-при и выйти из поединка в статусе неоспоримого чемпиона.

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Данил Гребенюк «Красавчик» – Владислав Кукарин «Скандинавский»

Пастушенко Владислав «Бесстрашный» выбывает с поединка за чемпионский пояс против Гребенюка Данила «Красавчика». Владислав не раздумывая согласился выйти на замену, чтобы спасти титульный поединок и воспользоваться шансом завоевать чемпионский пояс! Скоростной и техничный боец уверен, что сумеет нокаутировать «Красавчика» и реабилитироваться перед публикой. Повидав в своей карьере бойцов высококлассного уровня, Владислав прошёл долгий путь до статуса главного претендента на чемпионский пояс.

Данил «Красавчик» провёл шесть зрелищных поединков в лиге и сумел повидать абсолютно разные исходы событий. Истинный хищник в мешкогоне с удивительной антропометрией, который составил себе образ сильнейшего бойца своей весовой. Чемпион Украины по кикбоксингу уверен, что не смог полностью раскрыться в поединке против Дмитрия Булгакова, но больше не собирается повторять подобные ошибки. Фактурный боец желает как можно быстрее закрыть поражение сенсационной победой в чемпионском противостоянии.

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Рафаиль Аббасов – Сергей Алпыспаев

На прошедшем турнире Сергей одержал свою третью уверенную победу над Владиславом «Бычком», став обязательным претендентом на чемпионский пояс в полусреднем весе. С первых секунд боя бойцы начали проводить обоюдные агрессивные атаки, открыв друг другу глубокие рассечения. Несмотря на пропущенные удары, Алпыспаев проявил невероятное упорство и шёл только вперёд, одержав победу единогласным решением судей.

Рафаиль — феноменальный казахстанский боец, который в третий раз заполучил яркую победу техническим нокаутом, одержав верх над жемчужиной Mahatch, Коваленко Виталием. С первых секунд первого раунда бой стал богат на обоюдные размены, в которых обоим бойцам удавалось доносить свои удары до цели. Однако физическое состояние Виталия, который не успел восстановиться, стало ключевым фактором в их встрече. Рафаиль сумел перехватить инициативу, значительно перебивая своего соперника жёсткими ударами. Рефери вынужден был остановить поединок — победа Рафаиля техническим нокаутом!

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Павел Павлов – Рустам Пашаев «Русио»

Паша Павлов – звезда организации Mahatch, на пути которого были исключительно сильнейшие соперники. Непобежденный боец, нанесший своим оппонентам более восьми нокдаунов, сумел заработать себе репутацию настоящего киллера в организации. Невероятно скоростной боец с горячим сердцем и профессиональными навыками прилично прибавил к своей технике и скорости. Сейчас Павлов полностью уверен, что именно он станет тем бойцом, который сможет поднять первый чемпионский пояс над своей головой.

Рустам «Русио» — обладатель чистого рекорда, боец идущий на серии из двух уверенных побед над максимально серьезными оппонентами. Крайний поединок против Абылая «Доминатора» позволил ему всерьез заявить о себе как о главном претенденте на чемпионский пояс. С первого же раунда «Русио» отлично сокращал дистанцию и успешно проводил быстрые атаки по сопернику. Уже во втором отрезке поединка Рустам взял инициативу в свои руки и хлестким ударом финишировал своего оппонента.

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Гаджи Наврузов «Автомат» – Замиг Атакишиев

Непобежденный «Автомат» возвращается для проведения нового поединка, чтобы доказать, что по праву находится в статусе непобежденного короля нокаутов на голых кулаках. Все бои Наврузова проходят ярко и быстро, ведь каждый раз он буквально переигрывает своих соперников на классе за счет идеально отточенной техники. Не знающий поражений «Автомат» уверяет, что новый соперник не станет исключением в его карьере на голых кулаках.

Замиг — опытный азербайджанский профессиональный кикбоксёр, который имеет обширный боксёрский бэкграунд. Послужной список Атакишиева в кикбоксинге составляет 25 побед, из которых 10 побед нокаутом. Замиг с полной хладнокровностью и бесстрашием согласился к новому вызову в своей профессиональной карьере. Опытный кикбоксёр заявил, что будет первым бойцом, который отправит «Автомата» в нокаут и завоюет сенсационную победу на голых кулаках!

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