Главный борец с алкоголизмом в России рассказал, почему хочет перейти в UFC

Александр Шлеменко / Фото: RCC

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко рассказал о своем желании перейти в UFC.



Есть фанаты, говорящие, что я уже не тот или я уже не торт, как любят говорить, что я чего-то не смогу. Хотя люди, которые в Bellator ни хрена не могли пройти ни одного боя, сейчас выносят там направо и налево, оформляют нокауты года и хорошо себя чувствуют. А я, мол, не смогу. Чисто хотелось бы им ротик чуть прикрыть, и все».