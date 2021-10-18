Шлеменко не заинтересован в поединке с Минеевым
Главный борец с алкоголизмом в России рассказал, почему хочет перейти в UFC
Шлеменко может попасть к Дэйне Уайту благодаря Хабибу Нурмагомедову
17:01
Александр Шлеменко / Фото: RCC
Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко рассказал о своем желании перейти в UFC.
«У нас нет такой договоренности, что Хабиб Нурмагомедов поможет мне подписаться в UFC. Я просто, как и вы, знаю об этом гипотетически. Хабиб способен помочь человеку подписаться. А кто еще в мире может помочь больше, чем он? Наверное, никто, нет таких. Поэтому если Хабиб захочет, он поможет. Не захочет – не поможет, вот и все.
Есть фанаты, говорящие, что я уже не тот или я уже не торт, как любят говорить, что я чего-то не смогу. Хотя люди, которые в Bellator ни хрена не могли пройти ни одного боя, сейчас выносят там направо и налево, оформляют нокауты года и хорошо себя чувствуют. А я, мол, не смогу. Чисто хотелось бы им ротик чуть прикрыть, и все».
Напомним, ранее Шлеменко дебютировал в промоушене Хабиба Нурмагомедова EFC, выиграв у Артура Гусейнова.
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