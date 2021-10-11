Гран-при Лиги кулачных боев Mahatch в столичном Freedom Hall

Незабываемые эмоции от боя Беринчик - Лобов

После грандиозного сражения Беринчика и Лобова во Дворце Спорта, кулачные бои вновь готовы собирать зрителей. Уже 17 октября в столичном Freedom Hall состоится очередной ивент лиги кулачных боев Mahatch - 1/4 гран-при.

Вас ждут продолжения столкновений между лучшими бойцами организации, гости из солнечного Казахстана, а также бой между первым обладателем чемпионского пояса организации «Hardcore Fighting Championship» - Абубакаром Сулеймановым против трехкратного чемпиона Украины по К1 и гаранта зрелищных поединков - Козловца Тихона.

Противостояние в рамках гран-при набирает обороты и вас ждут поединки четвертьфиналистов, которые встретятся чтобы выявить сильнейшего и стать ближе на шаг к главному призу - Toyota Camry.

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