«Грязная стероидная крыса». Стерлинг обвинил Петра Яна в использовании допинга

Алджамейн Стерлинг / Фото: UFC

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг (20-3) заявил, что россиянин Петр Яна (16-2) использует стероиды.



Вы действительно думаете, что USADA отправляет туда американцев, чтобы проверить этих спортсменов? Не смешите меня.

Доктор, который проветрил все грязное белье их олимпийской сборной, сейчас прячется в штатах, потому что никто не может сделать такое, не опасаясь при этом за свою жизнь».