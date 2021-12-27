Петр Ян: «На этот раз я уничтожу этого Стерлинга еще более впечатляющим образом»
«Грязная стероидная крыса». Стерлинг обвинил Петра Яна в использовании допинга
Алджамейн уверен, что все российские бойцы на допинг
18:59
Алджамейн Стерлинг / Фото: UFC
Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг
(20-3) заявил, что россиянин Петр Яна (16-2) использует стероиды.
«Не могу дождаться, когда отмудохаю эту грязную стероидную крысу.
Вы действительно думаете, что USADA отправляет туда американцев, чтобы проверить этих спортсменов? Не смешите меня.
Доктор, который проветрил все грязное белье их олимпийской сборной, сейчас прячется в штатах, потому что никто не может сделать такое, не опасаясь при этом за свою жизнь».
Напомним, ранее в UFC начали переговоры по реваншу Яна и Стерлинга.
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