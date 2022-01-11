Густафссон анонсировал свое возвращение в октагон
Густафссон готов провести поединок в начале этого года. Швед остается в ММА
Экс-претендент на титул UFC намерен перекрыть серию из трех поражений кряду
11 января 13:45
Александр Густафссон / Фото - UFCБывший претендент на чемпионский титул UFC в полутяжелом дивизионе швед Александр Густафссон (18-7) заявил, что не намерен завершать выступления в ММА, и готов провести следующий поединок в начале этого года.
Цитирует Густафссона mmanews.com.
«Давайте посмотрим, что происходит. Мы много общаемся с представителями UFC. Я хочу драться и хочу провести бой в начале года. Я должен компенсировать поражение Вердуму. На самом деле я не участвовал в том бою. Я чувствую, что должен драться и хочу сделать это пораньше в этом году».
«Я очень доволен своей карьерой, но у меня нет сомнений, что я еще не закончил. Я еще пишу свою историю и должен двигаться вперед. Это то, чего мне не хватает. Я очень скучаю по атмосфере в октагоне и самому поединку. Так что я собираюсь вернуться и делать свою работу».
В текущий момент Густафссон переживает не самый лучший период в своей карьере. Швед идет на серии из трех досрочных поражений. При этом в своем последнем поединке Густафссон поднялся в тяжелый вес, решив попытать удачи в новой весовой категории.
Напомним, что последний поединок Александр провел в июле 2020 года против экс-чемпиона организации в тяжелом весе Фабрисио Вердума, проиграв бразильцу нокаутом в 1-м раунде.
А тем временем украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) находится в Пхукете (Таиланд), где проходит его тренировочный лагерь перед следующим поединком.
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