Густафссон получил в соперники именитого тяжеловеса

Швед попробует прервать свою серию из трех поражений подряд

Густафссон - Ротвелл

Шведский тяжеловес UFC Александр Густафссон (18-7) проведет свой следующий бой против опытного великана Бена Ротвелла (39-14).



Бой состоится 21 мая в Лас-Вегасе.

Густафссон последний раз выигрывал в 2017-м году, нокаутировав Гловера Тейшейру. С тех пор швед проиграл Джону Джонсу нокаутом, Энтони Смиту удушением и Фабрисио Вердуму болевым приемом на руку. Александр не дрался уже два года.

Ротвелл в 2021-м году выиграл удушением у Криса Барнетта и проиграл техническим нокаутом Моркосу Рожерио де Лиме.