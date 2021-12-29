Джейк Пол намерен намерен взять полугодичную паузу в своей карьере
«Иди найди боксера, балда». Президент UFC не позволит Масвидалю или Диасу драться с Джейком Полом
Дэйна Уайт раскритиковал боксирующего блогера
18:24
Дэйна Уайт / фото - Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью порталу Yahoo Sports высказался о потенциальных поединках блогера Джейка Пола со звездными бойцами промоушена Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем.
«Позволю ли я Масвидалю или Нэйту Диасу драться с Полом? Нет. Вы заметили, что он хочет, черт побери, биться со всеми, кто не находится в его весовой категории, с парнями старше его и так далее?
Иди и найти боксера. Пойди и поимей кого-то другого, балда».
Напомним, президент UFC назвал лучшего бойца современности.
Комментарии 0