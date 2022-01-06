Цобель – победитель индивидуальной гонки Обертиллиаха. Насыко – 24-й
Instagram удалил аккаунт Тилла
Поведение Даррена оказалось слишком вызывающе для модераторов социальной сети
11:56
Даррен Тилл / Фото: MMA Fighting
Британский средневес UFC Даррен Тилл
(18-4-1) в Twitter сообщил, что его страницу в Instagram заблокировали.
«Instagram удалил мой аккаунт! Социальные сети в любом случае с каждым днем становятся все хуже и хуже. Прощайте! Подходите поздороваться, если увидите меня на улице… В этом году буду трудиться больше всех. У меня есть цели и мне нужно их достигнуть. Кстати, я недавно переехал в новый дом, можете меня поздравить».
Напомним, ранее Тилл рассказал, что Оливейра – лучший легковес в мире, включая Хабиба.
Комментарии 0