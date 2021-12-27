Исмагулов победил Дамковского в главном поединке M-1 Challenge 94
Исмагулов проведет поединок с Хапкарастом
Дамир получил первого оппонента, победа над которым повысит его в рейтинге
17:48
Насрат Хапкараст / Фото: MMA Fighting
Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (23-1) проведет поединок против афганца Насрата Хакпараста (13-4), сообщает портал MMA Junkie.
Бой состоится 19 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
Исмагулов идет на серии из 18 побед, из которых четыре в UFC.
Хакпараст провел восемь поединков, из которых проиграл три. В последнем поединке он уступил единогласным решением судей Дэну Хукеру.
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