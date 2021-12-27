Исмагулов проведет поединок с Хапкарастом

Дамир получил первого оппонента, победа над которым повысит его в рейтинге

Насрат Хапкараст / Фото: MMA Fighting

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (23-1) проведет поединок против афганца Насрата Хакпараста (13-4), сообщает портал MMA Junkie.



Бой состоится 19 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Исмагулов идет на серии из 18 побед, из которых четыре в UFC.

Хакпараст провел восемь поединков, из которых проиграл три. В последнем поединке он уступил единогласным решением судей Дэну Хукеру.