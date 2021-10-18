Тактаров об уровне Исмаилова: «Водитель розового мерседеса – вот это его уровень»
Исмаилов не намерен завершать карьеру после поражения от Минеева
Российский средневес – о поражении на турнире AMC Fight Nights 105
10:35
Магомед Исмаилов / Фото - championat.comИзвестный российский средневес ММА Магомед Исмаилов (17-3-1) заявил, что не намерен завершать карьеру после поражения от Владимира Минеева (16-1-1) на турнире AMC Fight Nights 105.
«Настало время для моего первого комментария после противостояния. Я потерял сознание от нехватки кислорода, от того, что не мог глотнуть полной грудью. Обычно такого со мной не случается. Я устаю, но могу продолжать работать и идти вперед. Но в этот раз я не мог. Я просто не мог дышать почему-то. Хотя не могу сказать, что какие-то прямо суперсложности были у меня в противостоянии. Владимир Минеев вместо того, чтобы праздновать свою победу, прыгать, радоваться, подошел ко мне, сел, уважил меня, помог встать. Проявил себя он достойно, это заслуживает уважения. Поэтому выражаю ему свое уважение. Это было достойно».
«Обычно я люблю почитать комментарии, но не в этом случае. Думаю, там много злорадствующих, но, думаю, и поддерживающих тоже не мало. Хочу поблагодарить всех поддерживающих меня. Спасибо вам, благодарствую. А злорадствующим не благодарствую. Но это точно не конец, дорогие друзья. Я устраню все неполадки, обязательно устраню. Я всегда их устраняю и сейчас устраню. Слышал, что разговор возник о третьем противостоянии. И Владимиру Минееву это интересно. Прокомментирую это немножечко позже. Сейчас мне надо отдохнуть и все осмыслить».
«Что я могу сказать… Хвала Всевышнему в любом положении. Проигрывать я не умею, но если я проиграл, то принимаю это. Это официально второе поражение в моей карьере. Всем всех благ».
Напомним, Минеев техническим нокаутом в 3-м раунде выиграл у Исмаилова.