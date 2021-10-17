Исмаилов после реванша с Минеевым: «Я его не уважаю как человека. Но он крутой спортсмен»

Средневес Магомед Исмаилов (17-3-1) прокомментировал поражение в реванше против Владимира Минеева (16-1-1):

Я не умею проигрывать. Я даже в Sony когда играю, джойстик ломаю, если я проигрываю. Но что есть, то есть. Если бы я сейчас выиграл, я бы благодарил Аллаха. Сказал бы: «Хвала тебе за эту победу». Сейчас я проиграл, и я говорю: «Хвала тебе, о Господь мой, за этот вечер». Неважно, что сейчас произошло. (вновь обращается к Минееву) Ты засранец, но я тебе выражаю сегодня уважение. Держи (протягивает руку, обнимает) Я сейчас обнимаю спортсмена.

Спасибо вам всем. Извините. Как есть, так есть. Всем вам благ. Сегодня Лысый хищник уходит в раздевалку проигравшим. Но это не значит, что я не буду себя чувствовать победителем. Всем вам благ.

И отойдите! (подходит к Минееву) Снимите его крупным планом! (шутя тыкает кулаком в подбородок) Последний удар за мной!».