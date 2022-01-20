Шлеменко и Исмаилов заработают около $300 тысяч
Исмаилов: «Противостояние со Шлеменко состоится в июле»
Скандальный российский боец подтвердил сроки грядущего мегафайта
11:22
Магомед Исмаилов / Фото - eurosportПопулярный российский средневес Магомед Исмаилов (17-3-1) в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» заявил, что его поединок против экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко (61-13) состоится в июле этого года в рамках промоушена RCC.
«Уже все официально. Мы определенные вещи не сделали бы публично, если бы это не было официально. Да, я поехал, вызвал его, он принял – это все видели, все знают. Так что в июле это противостояние состоится, я думаю».
«Я надеюсь, что он переживет без травм противостояние, которое у него на носу. И я какое-нибудь мероприятие, которое собираюсь устроить, тоже переживу без травм, и все будет хорошо».
«Я все время держу себя в форме. Будет определенный момент, когда я буду работать более усердно – после Рамадана. В апреле я буду поститься, а после потихоньку начнем тренироваться».
Ранее сообщалось, что поединок Шлеменко и Исмаилова запланирован на 2 июля в Екатеринбурге. Уже известны гонорары бойцов.