Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
Исмаилов: «У Александра Емельяненко нет права драться со старшим братом Федором»
Магомед надеется, что Емельяненко-младший говорил на эмоциях
11:45
Емельяненко-младший и Исмаилов / Фото: ACA
Российский полутяжеловес Магомед Исмаилов
(17-2-1) прокомментировал желание Александра Емельяненко (28-8-1) подраться со своим братом Федором.
«Бывает, что человек говорит что-то сквозь обиду. Говорит, что подрался бы, но сам бы этого не сделал. До этого он говорил, что хочет провести с Федором время, но на это не было никакой реакции. Может, поэтому он так сказал — чтобы увидеть его или услышать.
Поединка же не произошло. Ему же не предложили такое противостояние, а он не подписал контракт. Он просто это сказал. Человек в гневе или обиде может сказать что-то неправильное, хотя сам бы так не поступил.
Не важно, что сделал тебе старший брат, как он это сделал, насколько он не прав по отношению к тебе — ты не можешь позволить себе с ним подраться, тем более на потеху публике. Такого права просто нет. Будем надеяться, что эти слова были сказаны из-за обиды, а не по-настоящему».
Напомним, ранее Александр Емельяненко заявил, что побил бы Федора.
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