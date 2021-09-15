Исмаилов: «У Александра Емельяненко нет права драться со старшим братом Федором»

Емельяненко-младший и Исмаилов / Фото: ACA

Российский полутяжеловес Магомед Исмаилов (17-2-1) прокомментировал желание Александра Емельяненко (28-8-1) подраться со своим братом Федором.



Поединка же не произошло. Ему же не предложили такое противостояние, а он не подписал контракт. Он просто это сказал. Человек в гневе или обиде может сказать что-то неправильное, хотя сам бы так не поступил.

Не важно, что сделал тебе старший брат, как он это сделал, насколько он не прав по отношению к тебе — ты не можешь позволить себе с ним подраться, тем более на потеху публике. Такого права просто нет. Будем надеяться, что эти слова были сказаны из-за обиды, а не по-настоящему».