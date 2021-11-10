Испугался? Жозе Алдо рассказал, что Нурмагомедов отказался драться с ним

Жозе Алдо / фото - Getty Images

Знаменитый боец UFC Жозе Алдо в интервью порталу MMA Fighting вспомнил случай пятилетней давности, когда у него мог состояться бой с непобежденным чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым.

Я хотел протестировать себя. Забавно, многие думают, что я постоянно практикую борьбу. Но я обычно тренируюсь с одной и той же командой, так что для меня бой с Нурмагомедовым стал бы тем еще испытанием. Мне часто приходилось биться против борцов из Америки, которым было тяжело меня перевести. Смог бы Хабиб навязать мне свою манеру боя, зная, что у меня достаточно хорошая защита от тейкдаунов?».