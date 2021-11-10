Нурмагомедов: «Прямо сейчас Ислам Махачев входит в топ-10 pound-for-pound»
Испугался? Жозе Алдо рассказал, что Нурмагомедов отказался драться с ним
Случай произошел 5 лет назад
21:39
Жозе Алдо / фото - Getty Images
Знаменитый боец UFC Жозе Алдо в интервью порталу MMA Fighting вспомнил случай пятилетней давности, когда у него мог состояться бой с непобежденным чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым.
«Я был в путешествии, когда мне позвонил мой тренер. Оказалось, что UFC предложили мне этот бой и мы дали согласие. Я сказал: «Что? Я хочу этот поединок. Я в деле». В тот момент я был чемпионом в полулегком весе и Нурмагомедов посчитал плохой идеей драться со мной. Не знаю, ожидал ли он подраться с кем-то другим, ведь я не могу знать, о чем он тогда думал. Но мне кажется, у нас мог бы получиться отличный поединок.
Я хотел протестировать себя. Забавно, многие думают, что я постоянно практикую борьбу. Но я обычно тренируюсь с одной и той же командой, так что для меня бой с Нурмагомедовым стал бы тем еще испытанием. Мне часто приходилось биться против борцов из Америки, которым было тяжело меня перевести. Смог бы Хабиб навязать мне свою манеру боя, зная, что у меня достаточно хорошая защита от тейкдаунов?».
Напомним, Даниэль Кормье считает, что Нурмагомедов мог добиться гораздо больших высот.