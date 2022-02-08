Адесанья: «Я хочу как минимум три боя в этом году»
Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция
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20:32
Уиттакер - Адесанья / Фото: UFC
13 февраля на турнире UFC 271 чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (21-1) проведет реванш с экс-чемпионом Робертом Уиттакером (23-5).
Первый поединок Адесаньи и Уиттакера состоялся в октябре 2019 года и тогда Исраэль победил нокаутом во втором раунде.
В своем последнем поединке Адесанья выиграл единогласным решением судей у итальянца Марвина Веттори. Уиттакер крайний бой выиграл также решением у Келвина Гастелума.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.
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