Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция

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Уиттакер - Адесанья / Фото: UFC

13 февраля на турнире UFC 271 чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (21-1) проведет реванш с экс-чемпионом Робертом Уиттакером (23-5).



Первый поединок Адесаньи и Уиттакера состоялся в октябре 2019 года и тогда Исраэль победил нокаутом во втором раунде.

В своем последнем поединке Адесанья выиграл единогласным решением судей у итальянца Марвина Веттори. Уиттакер крайний бой выиграл также решением у Келвина Гастелума.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.