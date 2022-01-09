Амосов тренируется с одним из самых зрелищных бойцов UFC
Источник назвал дату первой защиты пояса Амосовым
Украинец является чемпионом Bellator в полусреднем весе
09 января 10:49
Фото: пресс-служба Bellator
Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) первую защиту пояса проведет 13 мая в Лондоне, сообщает Cageside Press.
Соперником, как и ожидалось, станет Майкл Пейдж (21-1). Бой пройдет на SSE Arena, Wembley.
Напомним, пояс чемпиона Bellator Амосов завоевал в июне 2021 года, уверенно победив Дугласа Лиму. В рейтинге лучших бойцов лиги независимо от весовых категорий украинец занимает пятое место.
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