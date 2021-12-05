Дэнис вызвал на бой Шилдса, Санчеса и Пейджа, но ни слова не сказал о чемпионе Амосове
Известен соперник и сроки следующего боя украинского чемпиона Амосова
Обладатель пояса Bellator и Пейдж в последних боях победили Лиму
13:21
Ярослав Амосов / Фото: Bellator
Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) вскоре должен провести следующий поединок. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер. Слова Кокера приводит MMA Junkie:
У нас будет много больших боев. Думаю, что Ярослав Амосов подерется с Майклом Пейджем в первом квартале либо в начале второго.
Отметим, что в прошлом поединке Майкл Пейдж (20-1) победил Дугласа Лиму (32-10), у которого Амосов отобрал титул.
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