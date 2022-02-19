Чендлер: «Моей силы будет много для Фергюсона»
Известна дата поединка Чендлер – Фергюсон
Ариэль Хельвани считает, что бой состоится в конце весны
15:59
Тони Фергюсон / фото - The Sun
Инсайдер и спортивный журналист Ариэль Хельвани в своем подкасте на YouTube заявил, что в UFC определились с датой проведения боя Майкл Чендлер (22-7) – Тони Фергюсон (25-6) и в скором времени официально анонсируют этот бой.
«Очень похоже на то, что бой между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером состоится 7 мая. UFC скоро сообщит об этом официально».
Напомним, Чендлер уже принялся пиарить свой бой с Тони.
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