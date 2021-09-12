Андерсон Силва победно дебютировал на Triller в бою экс-чемпионом UFC
Известно когда и с кем Перейра дебютирует в UFC
Звездный кикбоксер ранее покинул Glory
12 сентября 14:34
Алекс Перейра / Фото: Glory
Первый поединок экс-чемпиона Glory в среднем и полутяжелом весах Алекса Перейры в UFC состоится 6-го ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.
Перейра в рамках турнира UFC 268 подерется с греком Андреасом Михайлидисом.
Напомним, в начале сентября Перейра проиграл свой чемпионский титул россиянину Артему Вахитову.
Затем, через четыре дня он сообщил о подписании контракта с UFC.
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