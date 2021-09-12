Известно когда и с кем Перейра дебютирует в UFC

Звездный кикбоксер ранее покинул Glory





Алекс Перейра / Фото: Glory

Первый поединок экс-чемпиона Glory в среднем и полутяжелом весах Алекса Перейры в UFC состоится 6-го ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Перейра в рамках турнира UFC 268 подерется с греком Андреасом Михайлидисом.

Напомним, в начале сентября Перейра проиграл свой чемпионский титул россиянину Артему Вахитову.

Затем, через четыре дня он сообщил о подписании контракта с UFC.