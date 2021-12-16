Известно, когда состоится бой Порье – Диас

Это будет первый номерной турнир UFC в 2022 году

Фото: MMA Mania

На первом номерном турнире UFC в 2022 году – UFC 270 может состояться бой Дастина Порье (28-7) против Нэйта Диаса (20-13). Об этом сообщил авторитетный журналист Ариэль Хельвани, которого цитирует MMA Fighting:

«Мне сказали, что Порье и Диаз готовы драться в следующем месяце. Оба дали согласие на бой в январе».

Турнир UFC 270 состоится 22 января.

Порье и Диас должны были подраться еще несколько лет назад, однако тогда бой сорвался из-за травмы «Бриллианта».

Напомним, Порье недавно уступил Чарльзу Оливейре в поединке за пояс чемпиона UFC, Диас же последний бой провел 12 июня, проиграв единогласным решением судей Леону Эдвардсу.