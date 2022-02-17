Дариуш: «Я еще не видел, чтобы кто-нибудь по-настоящему прессинговал Махачева»
Известно, кто заменит Дариуша в бою с Махачевым
Ислам проведет бой в промежуточном весе
11:59
Бобби Грин / Фото: usatoday.com
Травмированного легковеса Бенеила Дариуша (21-4-1) в бою с Исламом Махачевым (21-1) заменит 35-летний американец Бобби Грин (29-12-1).
Смену соперника также подтвердил Ислам Махачев.
«Другой соперник, а цель та же. Также хочу пожелать Бенеилу скорейшего выздоровления и удачи. Очень надеюсь, что мы встретимся в будущем».
Бой, как и планировало состоится 27 февраля в промежуточном весе до 72,6 кг.
Напомним, ранее Дариуш отказался от боя из-за травмы ноги.
Комментарии 0