Известно, кто заменит Дариуша в бою с Махачевым

Ислам проведет бой в промежуточном весе

Бобби Грин / Фото: usatoday.com

Травмированного легковеса Бенеила Дариуша (21-4-1) в бою с Исламом Махачевым (21-1) заменит 35-летний американец Бобби Грин (29-12-1).



Смену соперника также подтвердил Ислам Махачев.

«Другой соперник, а цель та же. Также хочу пожелать Бенеилу скорейшего выздоровления и удачи. Очень надеюсь, что мы встретимся в будущем».

Бой, как и планировало состоится 27 февраля в промежуточном весе до 72,6 кг.

Напомним, ранее Дариуш отказался от боя из-за травмы ноги.