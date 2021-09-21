Дэнис – о схватке с Нурмагомедовым: «это будет легкая работа»
Известного друга Макгрегора скрутила полиция. Видео
Диллон Дэнис оказывал сопротивление полиции
12:45
Диллон Дэнис
Скандального полусредневеса Bellator Диллона Дэниса
(2-0) полиция Нью-Джерси арестовала возле одного из ночных клубов
На появившемся в социальных сетях видео можно посмотреть, что Дэниса скрутили, поскольку он оказывал сопротивление правоохранителям.
Отметим, что Дэнис, ставший известным благодаря дружбе с Конором Макрегором, не выходил в клетку с лета 2019 года.
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