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Известного друга Макгрегора скрутила полиция. Видео

Диллон Дэнис оказывал сопротивление полиции

MMA
12:45
Известного друга Макгрегора скрутила полиция. Видео
Диллон Дэнис

Скандального полусредневеса Bellator Диллона Дэниса (2-0) полиция Нью-Джерси арестовала возле одного из ночных клубов

На появившемся в социальных сетях видео можно посмотреть, что Дэниса скрутили, поскольку он оказывал сопротивление правоохранителям.

 

Отметим, что Дэнис, ставший известным благодаря дружбе с Конором Макрегором, не выходил в клетку с лета 2019 года.

Карен Агабекян
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