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Известный боец ММА Василевский спрогнозировал результат боя Усик – Джошуа

Россиянин выразил поддержку украинскому претенденту

MMA
09:21
Известный боец ММА Василевский спрогнозировал результат боя Усик – Джошуа
Вячеслав Василевский / Фото - ringside24
Популярный российский боец ММА Вячеслав Василевский спрогнозировал результат боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Я буду болеть за Усика, но, думаю, победит Джошуа. Энтони – тяжеловес, Усик поднялся в супертяжелый вес. Джошуа – природный тяж, 12 раундов Усику тяжело будет сдерживать натиск. Даже несмотря на филигранную технику Усика – много двигаться, много дергать – раунду к пятому-шестому Джошуа начнет перехватывать инициативу. Нокаута не будет. В какой-то момент Джошуа перехватит инициативу и начнет перебивать Усика. Если бы бой был в весе Александра, то он бы выиграл. Здесь габариты сыграют свое. Джошуа быстрый, подвижный, не такой тяж, который стоит и пытается ударить, он двигается очень технично. К бою с Усиком Джошуа функционально готов. Тяжело будет, несмотря на то что Усик тоже очень мощный боксер, один из лучших вне зависимости от их категории».


Накануне боксеры провели дебютную дуэль взглядов.

Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Вячеслав Василевский Энтони Джошуа Александр Усик

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