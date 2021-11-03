Известный российский кулачный боец из лиги Hardcore очень жестоко избил свою жену

Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Бриндизи». Видео трансляция
19:30
Боец лиги кулачных боев Hardcore Артур Кулинский, известный по прозвищу «АКАБ», жестко избил свою девушку и сломал ей руку.
Об этом сообщила в Instagram адвокат девушки Екатерина Гордон.
Адвокат опубликовала фото лица девушки после избиения.
«Это бывшая девушка скандального бойца ММА, участника боев Hardcore Артура Кулинского, известного по прозвищу «АКАБ», которую он никак не может простить за то, что она ушла от него после того, как он сломал ей руку (в руке теперь штифт и рука не сгибается).
Вчера написали заявление в полицию, а еще приехали в магазин, в котором она, забежав просила помощи, хваталась за прилавок, а продавщицы били ее по рукам... Полицейские, приехав, с «бойцом» с удовольствием... сфотографировались.
Обычная история, обычный день, обычные люди... Понимаю, что мир сейчас жуткий, но не превращайтесь в тварей».
Напомним, ранее сообщалось, что в лиге Hardcore состоится бой Александра Емельяненко.
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