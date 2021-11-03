Известный российский кулачный боец из лиги Hardcore очень жестоко избил свою жену

Артур Кулинский

Боец лиги кулачных боев Hardcore Артур Кулинский, известный по прозвищу «АКАБ», жестко избил свою девушку и сломал ей руку.



Об этом сообщила в Instagram адвокат девушки Екатерина Гордон.

Адвокат опубликовала фото лица девушки после избиения.

Вчера написали заявление в полицию, а еще приехали в магазин, в котором она, забежав просила помощи, хваталась за прилавок, а продавщицы били ее по рукам... Полицейские, приехав, с «бойцом» с удовольствием... сфотографировались.

Обычная история, обычный день, обычные люди... Понимаю, что мир сейчас жуткий, но не превращайтесь в тварей».