Кадыров: «Фергюсон – это вообще не спортсмен»

Политик согласен с тем, что Хабиб убил бы Тони





Рамзан Кадыров и Хабиб Нурмагомедов / Фото: Газета.Ру

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Instagram, что не считает Тони Фергюсона (25-6) спортсменом и поэтому уверен в победе Хабиба Нурмагомедова (29-0) над ним.



«Хабиб убьет Фергюсона, если бы состоялся их бой? Я согласен. Фергюсон – это вообще не спортсмен. Он не Макгрегор. Он вообще не спортсмен, а чистый проект, делающий шоу. Нужны были бои, которые он показывал. Сейчас им не интересны Макгрегор и Фергюсон. Им дают сильных соперников, и они проигрывают. Сейчас у UFC другие интересы, другие чемпионы. Уже надоели одни и те же фамилии».

Напомним, Кадыров также заявил, что не оскорблял Хабиба, называя проектом UFC.