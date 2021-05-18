Кадыров ответил Исмаилову: «Он куда лезет? Я вообще не понимаю. Ты же проект АСА. Настоящий проект»

Рамзан Кадыров / Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram прокомментировал слова средневеса Магомеда Исмаилова, который парировал заявлению политика, назвавшего Хабиба Нурмагомедова – проектом UFC.



Вот почему нашему Хамзату Чимаеву за определенное время дали несколько боев? Потому что у него талант, он сильный. Он интересен всем, красиво дерется, ничего не боится. Раньше, когда был Макгрегор, говорили, что он проект, человек Дэйны Уайта. Мы на связи с Хабибом, и с остальными братьями. Они ничего не говорят, а это вы ерунду несете».