Вице-президент «Ахмата»: «В том, что Кадыров называет Хабиба проектом UFC, нет ничего плохого»
Кадыров ответил Исмаилову: «Он куда лезет? Я вообще не понимаю. Ты же проект АСА. Настоящий проект»
Рамзан заявил, что слово «проект» в отношении Нурмагомедова – не оскорбление
18 мая 09:29
Рамзан Кадыров / Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram прокомментировал слова средневеса Магомеда Исмаилова, который парировал заявлению политика, назвавшего Хабиба Нурмагомедова – проектом UFC.
«Магомед Исмаилов вообще дает… Он куда лезет? Я вообще не понимаю. Ты же проект АСА. Настоящий проект. Ты сам знаешь, что ты проект. «Проект» – это не оскорбление. Это значит, что организация нашла человека, полезного человека, который будет интересен для болельщиков.
Вот почему нашему Хамзату Чимаеву за определенное время дали несколько боев? Потому что у него талант, он сильный. Он интересен всем, красиво дерется, ничего не боится. Раньше, когда был Макгрегор, говорили, что он проект, человек Дэйны Уайта. Мы на связи с Хабибом, и с остальными братьями. Они ничего не говорят, а это вы ерунду несете».
Напомним, ранее Кадыров назвал Нурмагомедова проектом, а перед этим дарил автомобили.
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