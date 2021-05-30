Не стал перечить Кадырову. Хабиб согласен с тем, что он «проект» UFC
Кадыров покинет пост главы Чечни, если оппозиционный блогер побьет его сына
Но только блогеру нельзя появляться в регионе, поскольку там ему объявлена кровная месть
15:18
Рамзан и Адам Кадыровы / Фото: Инстаграм
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал покинуть руководящий пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов побьет его 13-летнего сына Адама в драке.
Ранее блогер назвал сына Кадырова «мешком». Политик во время трансляции в Instagram спросил Адама:
«Ты не побоялся бы с ним подраться?».
Адам ответил:
«Клянусь Господом, не побоялся бы!».
Кадыров-старшший:
«Вызов брошен».
Вскоре Абдурахманов записал видеоответ, где посоветывал семейству Кадыровых сначала «сразиться со своим лишним весом».
«Единственное состязание, в котором вы можете меня победить – поедание котлет».
Отметим, что блогер в 2015-м году покинул Россию из-за конфликта с племянником Кадырова Исламом. В Чечне блогеру объявили кровную месть.
Напомним, ранее сын Кадырова выиграл скандальный бой, который остановили и присудили ему победу после того, как соперник начал хорошо по нему попадать.
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