Кадыров покинет пост главы Чечни, если оппозиционный блогер побьет его сына

Но только блогеру нельзя появляться в регионе, поскольку там ему объявлена кровная месть





Рамзан и Адам Кадыровы / Фото: Инстаграм

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал покинуть руководящий пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов побьет его 13-летнего сына Адама в драке.



Ранее блогер назвал сына Кадырова «мешком». Политик во время трансляции в Instagram спросил Адама:

«Ты не побоялся бы с ним подраться?».

Адам ответил:

«Клянусь Господом, не побоялся бы!».

Кадыров-старшший:

«Вызов брошен».

Вскоре Абдурахманов записал видеоответ, где посоветывал семейству Кадыровых сначала «сразиться со своим лишним весом».

«Единственное состязание, в котором вы можете меня победить – поедание котлет».

Отметим, что блогер в 2015-м году покинул Россию из-за конфликта с племянником Кадырова Исламом. В Чечне блогеру объявили кровную месть.

Напомним, ранее сын Кадырова выиграл скандальный бой, который остановили и присудили ему победу после того, как соперник начал хорошо по нему попадать.