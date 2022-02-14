Подопечный Нэйта Диаса вызвал на поединок Чимаева
Камару еще много работать. Чимаев сравнил Усмана и Сен-Пьера
Хамзат отметил чемпионства канадца
14 февраля 18:59
Хамзат Чимаев / Фото: UFC
Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) в комментарии sportskeeda.com высказался о том, больше ли наследие чемпиона дивизиона Камару Усмана (20-1) чем у Жоржа Сен-Пьера.
«Камару Усман был чемпионом только в одном дивизионе, а Жорж Сен-Пьер был чемпионом в двух или трех весовых категориях, правильно?
Поэтому Усману нужно повторить достижения Сен-Пьера, чтобы догнать его. Если Камару добьется большего, то обойдет его».
Напомним, ранее Чимаев угрожал убить чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью.
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