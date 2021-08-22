Каннонье надеется получить титульный бой после победы над Гастелумом

Фото: mmajunkie.usatoday.com

Американский боец смешанных единоборств Джаред Каннонье (16-8) прокомментировал сегодняшнюю победу над своим соотечественником Келвином Гастелумом (16-8). Также Джаред заявил, что надеется получить титульный бой, но согласен провести еще один поединок, если его соперник будет с громким именем.

Каннонье цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

Не думаю, что Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер проведут свой бой до конца нынешнего года. Получается, они встретятся через пять или шесть месяцев, а затем нужно еще три или четыре на восстановление и подготовку. Я не могу ждать так долго. Так что в итоге, я могу принять бой с кем-то другим.

Мне сказали, что если я выиграю, то получу шанс. Хорошо, я сделал это. Но я хочу вернуться до конца нынешнего года, возможно в начале следующего. Три-четыре месяца и я хочу провести следующий бой».