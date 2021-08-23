Каннонир готов встретиться с победителем боя Тилл – Брансон

Джаред Каннонье / фото - Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Джарред Каннонир (16-8) прокомментировал победу над своим соотечественником Келвином Гастелумом (16-8).

Джарреда цитирует портал mmafighting.com:



Я знал, что джеб Келвина может доставить проблемы, но не думал, что его так трудно читать. Он поймал меня несколькими ударами. У меня изрядно покалечена губа и он попал мне в глаз. Келвин бросал эти удары левой рукой сверху вниз, в результате которых у меня на лбу появились рубцы. Было довольно сложно, хотя я по большей части блокировал его атаки. Все же я счастлив, потому что одержал победу.

Могу сказать, что всегда есть напряжение, когда судьба поединка находится в руках судей, но я был уверен в своей победе. Я знал, что у меня, по крайней мере, есть три последних выигранных раунда. После того, как я отправил Гастелума в нокдаун, почувствовал, что преимущество полностью на моей стороне, и я сохранил его до конца боя. Но все же, беспокойство присутствовало после финального гонга».