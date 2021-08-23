Каннонир готов встретиться с победителем боя Тилл – Брансон
Американский боец смешанных единоборств Джарред Каннонир (16-8) прокомментировал победу над своим соотечественником Келвином Гастелумом (16-8).
Джарреда цитирует портал mmafighting.com:
«Любая победа - это хорошо. Я чувствую себя отлично. Получил небольшой урон, но я не сломлен. Теперь могу пойти домой, уделить некоторое время своим детям. Так что я счастлив.
Я знал, что джеб Келвина может доставить проблемы, но не думал, что его так трудно читать. Он поймал меня несколькими ударами. У меня изрядно покалечена губа и он попал мне в глаз. Келвин бросал эти удары левой рукой сверху вниз, в результате которых у меня на лбу появились рубцы. Было довольно сложно, хотя я по большей части блокировал его атаки. Все же я счастлив, потому что одержал победу.
Могу сказать, что всегда есть напряжение, когда судьба поединка находится в руках судей, но я был уверен в своей победе. Я знал, что у меня, по крайней мере, есть три последних выигранных раунда. После того, как я отправил Гастелума в нокдаун, почувствовал, что преимущество полностью на моей стороне, и я сохранил его до конца боя. Но все же, беспокойство присутствовало после финального гонга».
Также Джарред заявил, что готов следующий бой провести против победителя поединка между Дарреном Тиллем (18-3-1) и Дереком Брансоном (22-7).
«Рассматриваю ли я вариант проведения боя с победителем противостояния Даррен Тилл - Дерек Брансон? Да, я бы дрался с победителем этого поединка».
Джарред Каннонир надеется получить титульный бой после победы над Келвином Гастелумом.
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