Каннонир по очкам победил Гастелума

Джаред приблизился к титульному бою

Фото: пресс-служба UFC

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонир (14-5) победил Келвина Гастелума (16-8) в главном бою вечера UFC on ESPN 29.

Несмотря на то, что оба бойца (особенно Каннонир) обладают репутациями нокаутеров, бой прошел полную дистанцию, а победа решением судей досталась Джареду.

Теперь с уверенностью можно заявить, что Каннонир – второй в очереди после Роберта Уиттакера на бой против Исраэля Адесеньи.

Что касается Гастелума, то он потерпел второе поражение кряду. Ранее он проиграл Уиттакеру, однако на его положении в рейтинге (сейчас Келвин девятый) это вряд ли существенно скажется.