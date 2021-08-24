Каннонир рассказал о своих финансовых проблемах из-за карьеры в UFC
Топовый средневес UFC Джаред Каннонир
(14-5) после победы над Келвином Гастелумом (16-8) рассказал о заработках в UFC и своих финансовых проблемах.
«Сейчас, после травмы, я особо шиковать за гонорар не собираюсь, и должен сказать, что большинство упускает такой момент, что после боёв нам часто приходится возвращать долги за подготовку. Вот я победил сейчас и у меня 60 процентов гонорара уже ушла. Часть менеджменту, часть – залу, в котором я готовился. Плюс мне ещё нужно оплачивать счета, кредитные карты, про детей не забыть. У меня дом в Аляске, здесь тоже есть, машину обслуживать тоже надо ещё. Вот так деньги и уходят. Долго они у меня не задерживаются.
На данный момент карьера бойца – мой единственный источник дохода, потому что спонсоров или чего-то такого у меня нету. Поэтому сейчас всё моё внимание сосредоточено на боях. Рекламных предложений каких-то у меня сейчас нет, в фильмах Marvel сниматься не приглашают. Вынужденные 10 месяцев без боёв стали причиной того, что у меня в кармане осталось три копейки. Поэтому я очень рад, что мне удалось вернуться, да ещё и выиграть два бонуса за выступление вечера. Классно, что удалось выйти без травм, не придётся ждать следующего боя долго.
Я не пытаюсь сейчас сказать, что в UFC мало зарабатывают. Наоборот, мне платят хорошо, просто деньги уходят. Я не живу на широкую ногу, не растрачиваю всё подряд, ведь у меня хватает мозгов не тратить их на всякую ненужную ерунду.
Я выступаю на высочайшем уровне, и я бы хотел получать так, как получают элитные атлеты НБА или НФЛ».
Напомним, ранее Канонир заявил, что хочет получить титульный поединок после победы над Гастелумом.
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