Каннонир рассказал о своих финансовых проблемах из-за карьеры в UFC

Джаред Каннонир / Фото: UFC

Топовый средневес UFC Джаред Каннонир (14-5) после победы над Келвином Гастелумом (16-8) рассказал о заработках в UFC и своих финансовых проблемах.



На данный момент карьера бойца – мой единственный источник дохода, потому что спонсоров или чего-то такого у меня нету. Поэтому сейчас всё моё внимание сосредоточено на боях. Рекламных предложений каких-то у меня сейчас нет, в фильмах Marvel сниматься не приглашают. Вынужденные 10 месяцев без боёв стали причиной того, что у меня в кармане осталось три копейки. Поэтому я очень рад, что мне удалось вернуться, да ещё и выиграть два бонуса за выступление вечера. Классно, что удалось выйти без травм, не придётся ждать следующего боя долго.

Я не пытаюсь сейчас сказать, что в UFC мало зарабатывают. Наоборот, мне платят хорошо, просто деньги уходят. Я не живу на широкую ногу, не растрачиваю всё подряд, ведь у меня хватает мозгов не тратить их на всякую ненужную ерунду.

Я выступаю на высочайшем уровне, и я бы хотел получать так, как получают элитные атлеты НБА или НФЛ».