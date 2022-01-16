Каттар обрушил все титульные шансы говорливого грузина Чикадзе

Келвин очень уверенно выиграл у Гиги

Келвин Каттар, Гига Чикадзе / Фото: twitter.com/ufc

В главном событии турнира UFC on ESPN 22 американский полулегковес Келвин Каттар (23-5) выиграл единогласным решением судей у грузина Гиги Чикадзе (14-3).



Чикадзе в начале поединка показал, что будет боксировать на контратаках как второй номер. Ему сначала удавалось выглядеть лучше, но затем Каттар перевел бой в партер, где забирал силы Гиги аж до гонга.

Начиная со второго раунда Каттар очень сильно взвинтил темп и устроил в октагоне тотальное избиение соперника, в котором у Чикадзе небыло ни единого шанса на успех.

По итогам пяти раундов судьи отдали Келвину победу в каждом из них: 50:45, 50:45, 50:45.

Более детально о поединке наши читатели могут прочитать в текстовой онлайн трансляции боя Каттар – Чикадзе.