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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
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03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз -:- Запланирован

Кай Кара-Франс принял вызов от Фигейреду. Он готов к бою с чемпионом UFC

Новозеландец намерен сразиться за титул организации
MMA
12:23
Кай Кара-Франс принял вызов от Фигейреду. Он готов к бою с чемпионом UFC
Кай Кара-Франс / Фото - UFC
Рейтинговый боец наилегчайшего дивизиона UFC Кай Кара-Франс (22-9) в Twitter отреагировал на вызов чемпиона этой весовой категории Дейвисона Фигейреду (21-2-1), который высказался о желаемом сопернике после победы над Брэндоном Морено (19-6-2).

«Чемпион сказал слово. Давайте сделаем это. В любое время и любом месте. Я готов, Дейвисон».


Напомним, что Фигейреду и Морено провели третий поединок 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) в со-главном событии турнира UFC 270. Бразилец выиграл у своего визави единогласным решением судей.
Владимир Кириченко
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Теги

Дейвисон Фигейреду Брэндон Морено

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