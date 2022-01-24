Фигейреду не хочет проводить четвертый бой с Морено. Бразилец назвал имя желаемого оппонента
Кай Кара-Франс принял вызов от Фигейреду. Он готов к бою с чемпионом UFC
Новозеландец намерен сразиться за титул организации
12:23
Кай Кара-Франс / Фото - UFCРейтинговый боец наилегчайшего дивизиона UFC Кай Кара-Франс (22-9) в Twitter отреагировал на вызов чемпиона этой весовой категории Дейвисона Фигейреду (21-2-1), который высказался о желаемом сопернике после победы над Брэндоном Морено (19-6-2).
«Чемпион сказал слово. Давайте сделаем это. В любое время и любом месте. Я готов, Дейвисон».
Напомним, что Фигейреду и Морено провели третий поединок 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) в со-главном событии турнира UFC 270. Бразилец выиграл у своего визави единогласным решением судей.
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