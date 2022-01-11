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Казахский боец ММА Хамитов был задержан за протесты у себя на родине
Опытный легковес неоднократно высказывал недовольство по поводу происходящего в стране
11 января 14:29
Куат Хамитов / Фото - newtimes.kzИзвестный легковес ММА, казахстанец Куат Хамитов (19-7-1) поддерживавший недавние протесты в стране, был задержан ОМОНом у себя на родине. Об этом в своем Instagram сообщила родная сестра 33-летнего бойца.
«Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали моего братишку, спортсмена Куата Хамитова. Десять омоновцев избили его, связали руки и ноги».
Стоит отметить, что ранее боец неоднократно высказывал свое недовольство по поводу происходящего в Казахстане и участвовал в митингах. Об этом он писал в социальных сетях.
«Алматы, ребята с Запада с народом. Мирная поддержка».
А тем временем стал известен файткард турнира UFC on ESPN 32, который состоится 15 января в Лас-Вегасе.
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