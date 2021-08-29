Кевин Ли единогласным решением судей проиграл Родригесу

Бывший претендент на временный титул в легком весе снова неудачно поднялся в полусредний дивизион

Фото: MMA Fighting

В рамках турнира UFC Vegas 35 бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легком весе Кевин Ли (18-7) снова поднялся в полусредний дивизион и встретился с Даниэлем Родригесом (16-2).

Бой получился конкурентным и продлился отведенные три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Родригесу – 29:28, 29:28, 29:28.

Видео боя:

Для Ли это была вторая попытка провести бой в полусреднем весе. В мае 2019 года он в этом дивизионе проиграла Рафаэлю Дос Аньосу. Тем не менее, перед боем против Родригеса Ли заявил, что он – главная угроза для чемпиона

В главном бою турнира Гига Чикадзе нокаутировал Эдсона Барбозу.